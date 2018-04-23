Группу телефонных мошенников задержали полицейские в Свердловской области

Сотрудники отдела «К» ГУ МВД России по Свердловской области , занимающиеся раскрытием преступлений в сфере высоких технологий, при силовой поддержке бойцов ОМОНа Росгвардии в ходе спецоперации задержали трех ранее судимых жителей Екатеринбурга , подозреваемых в совершении серии телефонных афер с использованием банковских карт и банкоматов.

С декабря 2017 по март 2018 года злоумышленники совершили, по предварительным данным, порядка 20 махинаций, в результате которых потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 300 000 рублей.

Способ совершения обмана заключался в том, что молодые люди рассылали на сотовые телефоны абонентов, проживающих за пределами Свердловской области, смс от имени службы поддержки клиентов одного из банков, в которых сообщали о том, что со счета граждан будут списаны деньги в сумме 16 000 рублей. Для получения дополнительной информации людям предлагалось позвонить по телефону, указанному в сообщении. Встревоженные граждане перезванивали, после чего подозреваемые говорили им о том, что с их банковского счета будет произведен платеж за приобретение товара в интернет-магазине или осуществлен денежный перевод. Для отмены этой операции предлагалось пройти к ближайшему банкомату и выполнить несколько несложных действий. Излишняя доверчивость пострадавших приводила в конечном счете к тому, что с их банковских карт на счета подозреваемых переводились деньги. Похищенные средства в последствии делились между членами группы.

Все подозреваемые ранее уже имели судимости за совершение преступлений имущественного характера, в том числе кражи, грабежи, разбои и мошенничество, отбывали наказание в местах лишения свободы. В ходе проведенных в их жилищах обысков оперативники обнаружили и изъяли более 100 сим-карт различных операторов сотовой связи и 12 мобильных телефонов.

В материалах уголовного дела, возбужденного в отношении задержанных в отделе № 6 Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», фигурируют потерпевшие в возрасте от 40 до 79 лет из пяти субъектов Российской Федерации.