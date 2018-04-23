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В Башкирии дебоширы, до смерти избившие бодибилдера, получили на двоих 17 лет строгача
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В Башкирии дебоширы, до смерти избившие бодибилдера, получили на двоих 17 лет строгача 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
На скамье подсудимых оказались двое жителей Кумертау. 32-летнего и 30-летнего мужчин обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.
По версии следователей, 5 марта 2017 года трое друзей напали на посетителей кафе Кумертау: 27-летнего спортсмена Владимира (имя изменено. — Прим. ред.) и его знакомого. Дебоширы начали избивать мужчин по голове и телу, а после скрылись с места происшествия. Пострадавших доставили в больницу. Врачи не смогли спасти 27-летнего мужчину. Владимир, увлекавшийся бодибилдингом, скончался от полученных травм. Второй парень выжил, после больницы он смог опознать обидчиков. Оперативники задержали подозреваемых. Одного из них направили на лечение в психиатрическую клинику.
— Суд приговорил двоих подельников к 9 и 8,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание они должны в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу, — рассказали в следственном комитете.
Уголовное дело в отношении их подельника расследуется отдельно. После выздоровления он также предстанет перед судом.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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