В Башкирии дебоширы, до смерти избившие бодибилдера, получили на двоих 17 лет строгача

На скамье подсудимых оказались двое жителей Кумертау . 32-летнего и 30-летнего мужчин обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. По версии следователей, 5 марта 2017 года трое друзей напали на посетителей кафе Кумертау: 27-летнего спортсмена Владимира (имя изменено. — Прим. ред.) и его знакомого. Дебоширы начали избивать мужчин по голове и телу, а после скрылись с места происшествия. Пострадавших доставили в больницу. Врачи не смогли спасти 27-летнего мужчину. Владимир, увлекавшийся бодибилдингом, скончался от полученных травм. Второй парень выжил, после больницы он смог опознать обидчиков. Оперативники задержали подозреваемых. Одного из них направили на лечение в психиатрическую клинику. — Суд приговорил двоих подельников к 9 и 8,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание они должны в колонии строгого режима . Приговор пока не вступил в силу, — рассказали в следственном комитете Уголовное дело в отношении их подельника расследуется отдельно. После выздоровления он также предстанет перед судом.