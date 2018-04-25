СК завел дело после видео с насилием над заключенными

Видеозапись была размещена на одном из видеохостингов в интернете 12 апреля, передает РИА «Новости»

На нем «неустановленные сотрудники ГУ ФСИН совершают действия, явно выходящие за пределы их полномочий», следует из сообщения ведомства.

По предварительным данным, издевательства над заключенными со стороны сотрудников колонии начались еще в 2012 году.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Устанавливаются обстоятельства преступления и причастные лица.

В главном управлении ФСИН сообщили, что размещенные в Сети данные проверяются, материалы переданы в следственные органы для юридической оценки действий сотрудников.