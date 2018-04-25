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СК завел дело после видео с насилием над заключенными
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СК завел дело после видео с насилием над заключенными 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Новости Калуги
Уголовное дело возбудили после появления в Сети видео, на котором сотрудники исправительной колонии в Богучанском районе Красноярского края применяют насилие к заключенным, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Видеозапись была размещена на одном из видеохостингов в интернете 12 апреля, передает РИА «Новости».
На нем «неустановленные сотрудники ГУ ФСИН совершают действия, явно выходящие за пределы их полномочий», следует из сообщения ведомства.
По предварительным данным, издевательства над заключенными со стороны сотрудников колонии начались еще в 2012 году.
СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Устанавливаются обстоятельства преступления и причастные лица.
В главном управлении ФСИН сообщили, что размещенные в Сети данные проверяются, материалы переданы в следственные органы для юридической оценки действий сотрудников.
Напомним, президент Владимир Путин в декабре 2016 года призвал реагировать на нарушения прав заключенных.
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