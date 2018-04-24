СК возбудил уголовное дело после гибели женщины в клинике пластической хирургии на севере Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека») из-за гибели пациентки одной из столичных клиник пластической хирургии. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.

«По данным следствия, 15 апреля 2018 г. во время проведения пластической операции в одной из частных клиник, расположенной в Чапаевском пер. в Москве , 32-летняя женщина скончалась на операционном столе. Следователи устанавливают точную причину смерти», — сказала Ю. Иванова.

Она отметила, что СК планирует допросить руководство клиники и ее сотрудников, а также провести судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.