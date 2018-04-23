СК возбудил дело о развратных действиях с воспитанницей детдома в Свердловской области

МОСКВА , 23 апреля. / ТАСС /. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после совершения развратных действий в отношении воспитанницы детского дома в Свердловской области . Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Развратные действия», возбужденное с учетом поступившей информации о то, что в городе Алапаевске неустановленным лицом совершались развратные действия с несовершеннолетней воспитанницей детского дома", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, уже установлен подозреваемый — житель Алапаевска, ему предъявлено соответствующее обвинение. Органы СК РФ обратились в суд с ходатайством об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу, однако суд отправил его под домашний арест до 20 июня

Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность», в рамках которого будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц детского дома.