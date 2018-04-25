СК возбудил дело из-за оторвавшейся двери электрички в Подмосковье

По предварительной информации, 20 апреля из-за технических неполадок оторвалась дверь электрички при прохождении около платформы Томилино Казанского направления МЖД, в результате чего пострадали трое подростков, которые стояли на платформе.

"Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после травмирования троих подростков на платформе «Томилино» сорвавшейся с петель дверью электрички ОАО «Центральная ППК», — говорится в сообщении.