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СК возбудил дело из-за оторвавшейся двери электрички в Подмосковье
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СК возбудил дело из-за оторвавшейся двери электрички в Подмосковье 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после инцидента с оторвавшейся дверью электрички в Подмосковье, в котором пострадали три подростка, сообщает СК РФ в среду в мессенджере «ТамТам».
По предварительной информации, 20 апреля из-за технических неполадок оторвалась дверь электрички при прохождении около платформы Томилино Казанского направления МЖД, в результате чего пострадали трое подростков, которые стояли на платформе.
"Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после травмирования троих подростков на платформе «Томилино» сорвавшейся с петель дверью электрички ОАО «Центральная ППК», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, Ространснадзор намерен согласовать с прокуратурой проведение проверки Московской дирекции моторвагонного подвижного состава после того, как в Подмосковье три подростка получили травмы из-за оторвавшейся двери электрички.
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