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Верховный суд России осудил ОПГ из Башкирии за вымогательство у бизнесменов
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Верховный суд России осудил ОПГ из Башкирии за вымогательство у бизнесменов 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Верховный суд России осудил ОПГ из Башкирии за вымогательство у бизнесменов: три жителя Бирска и два уфимца получили от 7 до 9 лет колонии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Верховный суд Российской Федерации после обжалования подсудимыми оставил в силе приговор троим жителям Бирска и двум жителям Уфы в возрасте от 27 лет до 41 года, вынесенный Верховным судом республики. Совокупное по нескольким статьям УК наказание — лишение свободы на срок от 7 до 9 лет за вымогательство, разбой, грабеж, угон, похищение паспорта, умышленное повреждение чужого имущества.
По материалам суда, в 2014-2015 годы в Бирске и Бирском районе мужчины вымогали у предпринимателей крупные денежные суммы за общее покровительство бизнеса. Под угрозой физической расправы они требовали у бизнесменов и таксистов до 6 млн рублей. После отказов платить они совершили несколько разбойных нападений и грабеж с применением травматических пистолетов и бит, угнали автомобили «KIA» и «ВАЗ», повредили автомобиль «Шевроле», похитили у одной из жертв паспорт. Всё это должно было стать залогом получения денег.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ оставила приговор в части осуждения и назначенного наказания без изменений.
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