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Следователи расследуют дело о разврате в детском доме Алапаевска
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Следователи расследуют дело о разврате в детском доме Алапаевска 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Свердловские следователи занимаются расследованием произошедшего с несовершеннолетней воспитанницей алапаевского социально-реабилитационного центра для подростков. Уголовное дело возбуждено по статье «Развратные действия», об этом сообщает в понедельник, 23 апреля, «АиФ-Урал».
В развратных действиях в отношении воспитанницы детдома подозревают одного из местных жителей. До 20 июня мужчина будет находиться под домашним арестом, об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.
Расследованием дела занимаются семь оперативников районных отделов следственного комитета, а также замруководителя следственного отдела по Алапаевску. Также в следственных мероприятиях задействован сотрудник отдела криминалистики.
Следователи выясняют, происходили ли в детском центре другие подобные эпизоды, а также может ли быть кто-то еще причастен к произошедшему. Правоохранители продолжают допрашивать воспитанников и педагогов учреждения. Кроме того, пострадавшей придется пройти судмедэкспертизу, которая покажет степень и характер полученных телесных повреждений.
Помимо этого, сотрудники алапаевского следственного отдела возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в отношении администрации детского центра.
Следователям предстоит выяснить причины и условия произошедшего, проверить деятельность руководства социально-реабилитационного центра, а также насколько бездействовали в данной ситуации органы госвласти, которые должны были обеспечить соблюдение прав воспитанников учреждения.
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