Следователи расследуют дело о разврате в детском доме Алапаевска

Свердловские следователи занимаются расследованием произошедшего с несовершеннолетней воспитанницей алапаевского социально-реабилитационного центра для подростков. Уголовное дело возбуждено по статье «Развратные действия», об этом сообщает в понедельник, 23 апреля, «АиФ-Урал»

В развратных действиях в отношении воспитанницы детдома подозревают одного из местных жителей. До 20 июня мужчина будет находиться под домашним арестом, об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета

Расследованием дела занимаются семь оперативников районных отделов следственного комитета, а также замруководителя следственного отдела по Алапаевску . Также в следственных мероприятиях задействован сотрудник отдела криминалистики.

Следователи выясняют, происходили ли в детском центре другие подобные эпизоды, а также может ли быть кто-то еще причастен к произошедшему. Правоохранители продолжают допрашивать воспитанников и педагогов учреждения. Кроме того, пострадавшей придется пройти судмедэкспертизу, которая покажет степень и характер полученных телесных повреждений.

Помимо этого, сотрудники алапаевского следственного отдела возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в отношении администрации детского центра.

Следователям предстоит выяснить причины и условия произошедшего, проверить деятельность руководства социально-реабилитационного центра, а также насколько бездействовали в данной ситуации органы госвласти, которые должны были обеспечить соблюдение прав воспитанников учреждения.