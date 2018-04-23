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Агрофирма в Свердловской области выплатила сотрудникам 4,7 млн руб. долга по зарплате
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Агрофирма в Свердловской области выплатила сотрудникам 4,7 млн руб. долга по зарплате 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Прокуроры добились выплаты 4,7 млн рублей долга по заработной плате перед 103 сотрудниками «Агрофирмы „Ницинская“ в Свердловской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
»В результате принятых прокуратурой района мер задолженность по заработной плате полностью погашена перед 14 из 15 уволенных и 89 из 90 работающих на предприятии «Агрофирма „Ницинская“ на сумму свыше 4,7 млн рублей», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что задолженность сформировалась на сумму около 4,8 млн рублей перед 105 сотрудниками с ноября 2017 года по февраль 2018 года. Добиться выплаты зарплаты оставшимся двум работникам на данный момент не удалось. Ситуация по выплате денег остается на контроле прокуратуры.
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