Агрофирма в Свердловской области выплатила сотрудникам 4,7 млн руб. долга по зарплате

»В результате принятых прокуратурой района мер задолженность по заработной плате полностью погашена перед 14 из 15 уволенных и 89 из 90 работающих на предприятии «Агрофирма „Ницинская“ на сумму свыше 4,7 млн рублей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что задолженность сформировалась на сумму около 4,8 млн рублей перед 105 сотрудниками с ноября 2017 года по февраль 2018 года. Добиться выплаты зарплаты оставшимся двум работникам на данный момент не удалось. Ситуация по выплате денег остается на контроле прокуратуры.