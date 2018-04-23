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Суд арестовал второго обвиняемого в краже сурдокамеры, в которой мог тренироваться Ю. Гагарин
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Суд арестовал второго обвиняемого в краже сурдокамеры, в которой мог тренироваться Ю. Гагарин 

Агентство «Москва» 1 час назад
Хорошевский суд заключил под стражу второго обвиняемого в краже сурдобарокамеры, в которой, предположительно, тренировались Юрий Гагарин и другие легендарные космонавты. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Елена Гуменная.
«Суд избрал в отношении обвиняемого Радмира Калимуллина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 июня», — сказала она.
Ранее в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу сообщили, что столичные полицейские задержали второго подозреваемого в краже. Как было установлено, злоумышленники с помощью крана-манипулятора погрузили экспонат на грузовик и вывезли его с территории автостоянки. Затем они сдали похищенное имущество в пункт приема металла, расположенный на Можайском шоссе, где он был частично утилизирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Агентство «Москва» сообщало, сурдокамеру в которой мог тренироваться Ю. Гагарин, похитили с охраняемой стоянки в Строгино, где она хранилась до начала планируемой реконструкции. В Музее космонавтики подтвердили кражу из реставрационного центра, однако отметили, что факт того, что именно в этой сурдокамере тренировался знаменитый «первый отряд» советских космонавтов, пока не подтвержден экспертизой. Хорошевский суд санкционировал арест 29-летнего Владимира Аникина, обвиняемого в краже сурдокамеры.
С 1960 по 1961 гг. основным назначением сурдобарокамеры было проведение длительных (от 10 до 15 суток) физиологических, психологических экспериментов. Ю. Гагарин тренировался в ней с 26 июля по 5 августа 1960 г.
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