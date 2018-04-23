Оба подозреваемых в краже барокамеры Гагарина отправились в СИЗО

Суд арестовал второго обвиняемого в краже барокамеры СБК-48, в которой тренировались первые космонавты.

Радмир Калимуллин останется под стражей до 20 июня. Ранее его подельник Владимир Аникин был арестован до 19 июня. Обоим фигурантам предъявлено обвинение по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору), сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Елена Гуменная.

Георгий Гречко и Герман Титов. По версии следствия, 22 марта мужчины похитили барокамеру из Музея космонавтики. Еще осенью ее отправили на реставрацию, но отвечавший за работы специалист оставил ее на автостоянке на 1-й Лыковской улице. В барокамере могли тренироваться Юрий Гагарин

Похитители с помощью крана-манипулятора погрузили экспонат на грузовик и вывезли его с территории автостоянки. Затем они сдали барокамеру весом более 4 тонн в пункт приема металла на Можайском шоссе, где она была распилена и частично утилизирована.