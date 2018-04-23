Подмосковными полицейскими раскрыта серия поджогов с ущербом на сумму более четырех миллионов рублей

Установлено, что злоумышленник, находясь на территории одного из ГСК в г.о. Краснознаменск, совершил поджог гаражного бокса, в котором находился автомобиль иностранного производства. Позднее мужчина совершил ещё два поджога — частного дома и квартиры, принадлежащих местному жителю. Общий материальный ущерб потерпевшему от трёх совершенных преступлений составил более четырех миллионов рублей.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими злоумышленник был установлен и задержан. В ходе проведенных обысков по месту его проживания и в гаражном боксе сотрудниками полиции обнаружены и изъяты камуфлированная одежда, пластиковые дюбели, сверла и патроны различного калибра в количестве 14 штук. Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Следствием установлено, что правонарушитель совершал противоправные действия из личной неприязни к потерпевшему, которая сложилась из-за разделения полномочий председателя в одном из ГСК г.о. Краснознаменск. Свои действия задержанный совершал путем поджога пластиковых дюбельных гвоздей, которые были вставлены в заранее просверленные отверстия в стенах сооружений.

Возбуждены уголовные дела по ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности правонарушителя.