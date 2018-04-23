За экстремизм и призывы к терроризму в соцсетях самарец отправится в колонию 

Запрещенные высказывания молодой человек разместил в интернете. В Самаре суд признал местного жителя виновным в преступлениях экстремистского характера. Противоправные деяния молодой человек совершил в интернете. На своей странице в соцсети он размещал высказывания, унижающие достоинства людей по национальным признакам. Помимо этого, посты содержали призывы к терроризму, сообщает СУ СК России по Самарской области. Уголовное наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы приговоренный будет отбывать в колонии поселения.