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В Сургуте москвич сбывал наркотики
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В Сургуте москвич сбывал наркотики 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Городской суд Сургута признал виновным жителя Москвы в сбыте наркотиков в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.
Сторона обвинителя на суде предоставила доказательства виновности наркосбытчика.
В ходе следствия было установлено, что москвич приобрёл 10 кг наркотических веществ, после чего транспортировал их из Москвы в разные города, в том числе и Сургут. Распространить товар ему помогали подельники.
Задержали мужчину сотрудники наркоконтроля с запрещенными веществами синтетического производства по дороге в Сургут.
Суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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