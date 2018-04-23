В Сургуте москвич сбывал наркотики

Городской суд Сургута признал виновным жителя Москвы в сбыте наркотиков в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Сторона обвинителя на суде предоставила доказательства виновности наркосбытчика.

В ходе следствия было установлено, что москвич приобрёл 10 кг наркотических веществ, после чего транспортировал их из Москвы в разные города, в том числе и Сургут. Распространить товар ему помогали подельники.

Задержали мужчину сотрудники наркоконтроля с запрещенными веществами синтетического производства по дороге в Сургут.