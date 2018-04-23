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Под Саратов рецидивист-насильник напал на женщину с ножом
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Под Саратов рецидивист-насильник напал на женщину с ножом 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Вчера, 22 апреля, в Саратове правоохранители задержали местного жителя по подозрению в изнасиловании. Криминальное происшествие случилось в поселке Рейник.
— С заявлением на 44-летнего мужчину в участок обратилась 39-летняя женщина, — сообщили «Новости Саратова» в региональном управлении МВД РФ. — Потерпевшая рассказала, что утром в доме в поселке Рейник на нее напал незнакомый гражданин, и совершил надругательство. Он угрожал женщине ножом.
Выяснилось, что у напавшего имеются в прошлом криминальные эпизоды, за аналогичное преступление в 2007 году его приговорили к десяти годам лишения свободы.
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