Под Саратов рецидивист-насильник напал на женщину с ножом

Вчера, 22 апреля, в Саратове правоохранители задержали местного жителя по подозрению в изнасиловании. Криминальное происшествие случилось в поселке Рейник.

— С заявлением на 44-летнего мужчину в участок обратилась 39-летняя женщина, — сообщили «Новости Саратова» в региональном управлении МВД РФ . — Потерпевшая рассказала, что утром в доме в поселке Рейник на нее напал незнакомый гражданин, и совершил надругательство. Он угрожал женщине ножом.

Выяснилось, что у напавшего имеются в прошлом криминальные эпизоды, за аналогичное преступление в 2007 году его приговорили к десяти годам лишения свободы.