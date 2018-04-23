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Следователи назначили новые экспертизы по делу о смерти Дмитрия Марьянова
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Следователи назначили новые экспертизы по делу о смерти Дмитрия Марьянова 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Следственный комитет назначил новое расследование по делу о смерти актера Дмитрия Марьянова. Решено провести дополнительные судебно-медицинские экспертизы. Они должны дать ответы сразу не несколько вопросов, поставленных следователями.
"В настоящее время по уголовным делам проводятся две комплексные судебно-медицинские экспертизы, заключения которых дадут ответы на ряд вопросов, которые поставили следователи перед экспертами, в том числе о причине смерти, а также о том, имелась ли возможность избежать трагических последствий, если бы персонал реабилитационного центра изначально отреагировал на первое сообщение Марьянова о плохом самочувствии и вызвал бы скорую помощь своевременно", — сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.
Дмитрий Марьянов скончался в октябре 2017 года. Он проходил лечение в реабилитационном центре «Феникс». Следственный комитет установил, что артисту вводили сильнодействующие, опасные препараты. При этом никто из персонала не выяснил, имеются ли у пациента противопоказания. И когда ему стало плохо, долго не вызывали скорую помощь. В отношении директора центра возбуждено уголовное дело, но обвинение пока не предъявлено.
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