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Житель Кубани продал мопед и сообщил об угоне в полицию
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Житель Кубани продал мопед и сообщил об угоне в полицию 

360tv.ru 1 час назад
На 34‐летнего жителя Славянского района возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Он обратился в полицию с заявлением об угоне мопеда. Мужчина рассказал, что оставил свое транспортное средство на парковке у магазина, а потом вернулся и не нашел его. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
В ходе проверки выяснилось, что мопед никто не угонял. Владелец сам его продал. Мужчина признался в этом и объяснил свой поступок. Об угоне он сообщил
из-за  того, что транспортное средство находилось под арестом за неуплату кредита и по решению суда продать его нельзя.
пресс-службе
ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что жителю Славянского района грозит до двух лет лишения свободы.
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