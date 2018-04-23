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В Калининграде за фиктивную регистрацию мигрантов арестован экс-полицейский
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В Калининграде за фиктивную регистрацию мигрантов арестован экс-полицейский 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Бывший начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по Калининграду заключен под стражу за фиктивную регистрацию мигрантов, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Суду были представлены материалы, в соответствии с которыми установлена его причастность к незаконной постановке на учет по фиктивному месту пребывания не менее 500 лиц», — говорится в сообщении ведомства.
В прокуратуре также напомнили, что ранее следственным отделом по Ленинградскому району было возбуждено уголовное дело против группы лиц, которые с 1 января 2016 года по август 2017 года незаконно поставили на учет не менее 3 иностранцев.
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