В Калининграде за фиктивную регистрацию мигрантов арестован экс-полицейский

«Суду были представлены материалы, в соответствии с которыми установлена его причастность к незаконной постановке на учет по фиктивному месту пребывания не менее 500 лиц», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре также напомнили, что ранее следственным отделом по Ленинградскому району было возбуждено уголовное дело против группы лиц, которые с 1 января 2016 года по август 2017 года незаконно поставили на учет не менее 3 иностранцев.