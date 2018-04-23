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Более 4 кг гашиша изъяли у безработного на юго-западе Москвы
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Более 4 кг гашиша изъяли у безработного на юго-западе Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
В столичном районе Северное Бутово задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков, у него изъято более 4 кг гашиша. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.
«Полицейским поступила информация о 29-летнем безработном мужчине, который занимается распространением наркотиков на территории столицы. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан около своего дома на ул. Знаменские Садки. В момент задержания он разговаривал по телефону со своей супругой и успел ей сказать, чтобы она выбросила зеленый пакет, находящийся в квартире», — сказала собеседница агентства.
В пакете полицейские обнаружили вещество, аналогичное изъятому у мужчины при личном досмотре. Исследование показало, что изъятое является гашишем общей массой более 3 кг. Также в квартире подозреваемого нашли брикеты с 1 кг гашиша.
Против задержанного возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств, фигуранта заключили под стражу.
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