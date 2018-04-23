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В Смоленской области полицейские изъяли одежду и обувь известных брендов с признаками контрафактности
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В Смоленской области полицейские изъяли одежду и обувь известных брендов с признаками контрафактности 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области и городского Управления МВД установили, что на территории областного центра осуществляется нелегальная реализация одежды и обуви известных марок.
Из павильона, расположенного в одном из торговых центров города Смоленска, оперативники изъяли и направили на исследование свыше 550 пар обуви и более 100 предметов одежды. Согласно заключению Центра независимой экспертизы и оценки бизнеса, изъятое имущество имеет признаки несоответствия оригинальной продукции, изготовлено не на производственных мощностях правообладателя, без соблюдения требований к маркировке, качеству изделия и используемым материалам.
Местный житель 1987 года рождения, являющийся индивидуальным предпринимателем, которому принадлежит данная торговая точка, для дальнейшего разбирательства был доставлен в УМВД России по городу Смоленску.
Сумма ущерба, причиненного правообладателям, составила более семи миллионов рублей.
Подразделением дознания УМВД России по городу Смоленску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Максимальное наказание, предусмотренное данной частью статьи, — лишение свободы на срок до двух лет. Расследование уголовного дела продолжается.
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