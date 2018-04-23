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В Брянской области вынесен приговор по делу о незаконной рубке лесных насаждений
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В Брянской области вынесен приговор по делу о незаконной рубке лесных насаждений 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники полиции задержали на месте преступления двух рубщиков деревьев в участковом лесничестве Новозыбковского района Брянской области. Ими оказались 36-летний и 33-летний жители города Новозыбкова.
В ходе расследования следователем Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области было установлено, что в результате преступной деятельности они спилили 94 дерева. Часть стволов была использована ими при строительстве дома одного из злоумышленников.
Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений».
В соответствии с решением Новозыбковского городского суда Брянской области обвиняемые приговорены к наказанию в виде лишения свободы (условно) на срок 2 года 8 месяцев и 2 года 4 месяца. Кроме того, им необходимо возместить ущерб, причиненный государственному лесному фонду, в сумме 1,8 миллиона рублей.
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