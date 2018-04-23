Генпрокуратура отчиталась о числе осужденных за коррупцию силовиков и депутатов

Сотрудники правоохранительных органов и депутаты составляют более 11% от числа всех осужденных в России по обвинению в коррупции в 2017 году. Об этом сообщает на своей странице в Facebook

По данным ведомства, всего в прошлом году судами было вынесено 12,2 тыс. обвинительных приговоров лицам, обвиняемым в совершении преступлений коррупционной направленности.

"Из общего количества осужденных 1,3 тыс. человек являлись должностными лицами правоохранительных органов, 871 — должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, 108 — депутатами выборных органов местного самоуправления и представительных органов субъектов Российской Федерации", — сказано в сообщении.

В связи с утратой доверия после обвинений в коррупции в 2017 году было уволено 1 тыс. 250 должностных лиц. В целом за прошлый год было зарегистрировано почти 30 тыс. преступлений коррупционной направленности. При этом фактов несоблюдения чиновниками запретов и ограничений выявлено на треть больше, чем в 2016 году, сообщал 18 апреля на заседании Совета Федерации генпрокурор Юрий Чайка (цитата по сайту

Генпрокуратуры).

Он отмечал, что для борьбы с коррупцией ведомством проводится доработка антикоррупционного законодательства РФ. Так, в конце прошлого года в большинстве регионов (в 62-х) завершилась работа по приведению нормативной базы в соответствие с федеральным законодательством. Однако пока принимаемые меры не помогают. «Нарушения антикоррупционного законодательства все еще носят распространенный характер», — констатировал генпрокурор.

Прокуроры вернули в бюджет РФ миллиарды рублей

В Генпрокуратуре также сообщают о нарушениях при расходовании бюджетных средств, которые выявляются как на федеральном, так и на региональном уровнях. В частности, в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц коммунального предприятия, обвиняемых в хищении 133 млн рублей, передает ТАСС

По данным агентства, средства были выделены на строительство водозаборных сооружений в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».

Кроме того, в Министерстве сельского хозяйства России выявлены нарушения при предоставлении субсидий на поддержку льготного кредитования организаций агропромышленного комплекса. По результатам рассмотрения представления Генеральной прокуратуры РФ министерство приняло меры по совершенствованию своей работы.

В Генпрокуратуре отметили, что для повышения эффективности надзора за исполнением бюджетного законодательства ведомство сотрудничает со Счетной палатой Федеральным казначейством . «По их обращениям в 2017 году прокурорами внесено почти 100 представлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены свыше 100 виновных лиц, организовано более 90 доследственных проверок, по результатам которых возбуждено 28 уголовных дел», — сообщили в Генпрокуратуре.

Так, совместная работа Счетной палаты и Генеральной прокуратуры по проверке ФСИН России позволила вернуть в федеральный бюджет свыше 70 млн рублей.

В феврале при подведении итогов работы Генпрокуратуры за 2017 год ведомство оценило число выявленных коррупционных преступлений за прошлый год в 29,6 тыс. Удельная доля дел о взяточничестве в общем числе возбужденных дел составила 1,4%. При этом более 40% всех преступлений составили хищения чужого имущества — грабежи, кражи и т.д., напоминает