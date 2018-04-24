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Неизвестный жестоко избил пенсионера на западе Москвы
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Неизвестный жестоко избил пенсионера на западе Москвы 

РИАМО 1 час назад
Полиция разыскивает в Москве неизвестного, который подозревается в жестоком избиении пожилого мужчины, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, в полицию поступило сообщение о госпитализации пенсионера с тупой травмой грудной клетки, переломом ребер справа, правосторонним пневмотораксом с адреса: улица Кременчугская, 38.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в квартире по указанному адресу неизвестный причинил пожилому мужчине телесные повреждения, скрылся», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
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