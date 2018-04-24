Ещё
Неизвестный избил пенсионера в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неизвестный избил пенсионера на западе Москвы 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полиция разыскивает в Москве неизвестного, который подозревается в жестоком избиении пожилого мужчины, сообщает РИАМО.
В полицию поступило сообщение о госпитализации пенсионера с тупой травмой грудной клетки, переломом ребер справа, правосторонним пневмотораксом с адреса: улица Кременчугская, 38.
"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в квартире по указанному адресу неизвестный причинил пожилому мужчине телесные повреждения, скрылся", — сказал представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru: последние новости
Арестован главный экономист банковского надзора ЦБ России В Уфе арестовали организатора центра "Свидетелей Иеговы" 20-летняя уроженка Кыргызстана заявила в полицию о групповом изнасиловании
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хмеймим атаковали дроны364
ПАСЕ признала часть Донбасса оккупированной Россией278
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня69
СК предъявил обвинение экс-супруге Джигарханяна10
МИД прокомментировал попытки инспекции Крыма4
Видео
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Ближний Восток
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:48
Пёс за рулём въехал в магазин
Происшествия ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение