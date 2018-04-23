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Две иконы и серебряные столовые приборы украли из квартиры пенсионера в центре Москвы
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Две иконы и серебряные столовые приборы украли из квартиры пенсионера в центре Москвы 

РИАМО 1 час назад
Неизвестный проник в квартиру пенсионера в центре Москвы и украл две иконы и столовые приборы из серебра на сумму 650 тысяч рублей, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, в полицию поступило сообщение о краже из квартиры по адресу: улица Александра Невского, дом 27.
«К прибывшим сотрудникам полиции обратился пенсионер, он рассказал о том, что неизвестный путем отжатия балконной двери проник в его квартиру, расположенную на втором этаже 11-этажного дома, и похитил две иконы и столовые принадлежности из серебра», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что сумма материального ущерба составила 650 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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