Две иконы и серебряные столовые приборы украли из квартиры пенсионера в центре Москвы

Неизвестный проник в квартиру пенсионера в центре Москвы и украл две иконы и столовые приборы из серебра на сумму 650 тысяч рублей, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, в полицию поступило сообщение о краже из квартиры по адресу: улица Александра Невского, дом 27.

«К прибывшим сотрудникам полиции обратился пенсионер, он рассказал о том, что неизвестный путем отжатия балконной двери проник в его квартиру, расположенную на втором этаже 11-этажного дома, и похитил две иконы и столовые принадлежности из серебра», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сумма материального ущерба составила 650 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.