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Подростка, напавшего на инвалида под Кировом, перевели под домашний арест
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Подростка, напавшего на инвалида под Кировом, перевели под домашний арест 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Вовк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр — РИА Новости. Одного из подростков, напавших на инвалида в Кирово-Чепецке, перевели под домашний арест, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК РФ по Кировской области Елена Феник.
Видео с жестокими кадрами того, как двое подростков подошли к мужчине с тростью, брызнули ему в лицо из газового баллончика и стали избивать, было опубликовано в социальных сетях в ночь с 11 на 12 апреля. Личность подростков была установлена уже на следующий день, в отношении напавших на инвалида возбуждено уголовное дело по второй части 213 статьи УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
Позже было возбуждено еще одно уголовное дело по факту нападения этих же подростков на 14-летних мальчиков.
"Младшему из нападавших — 16-летнему подростку, ранее находившемуся в изоляторе временного содержания, судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Старший — 18-летний обвиняемый — по-прежнему находится в ИВС", — рассказала Феник.
По ее словам, 14-летняя школьница, которая снимала избиение прохожего на мобильный телефон, все еще находится в реабилитационном центре.
Максимальная санкция по статье 213 уголовного кодекса — лишение свободы на срок до семи лет.
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