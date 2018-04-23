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Правоохранители в Адыгее пресекли деятельность цеха по производству фальсифицированного спиртного
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Правоохранители в Адыгее пресекли деятельность цеха по производству фальсифицированного спиртного 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудниками Следственного управления, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Адыгея совместно с Управлением ФСБ России по Краснодарскому краю проведены оперативные мероприятия. В результате получена информация о функционировании на территории Красногвардейского района Адыгеи и Краснодарского края подпольного производства по изготовлению и розливу фальсифицированной алкогольной продукции. Для документирования противоправной деятельности правоохранителями разработан и реализован комплекс оперативных и технических мероприятий. На завершающем этапе операции с привлечением сотрудников регионального отдела Росгвардии одновременно проведено 16 обысков.
Правоохранителями изъято более 5000 бутылок готовой продукции, стеклянная тара в количестве около 150 тысяч бутылок, акцизные марки, почти 500 тысяч этикеток различных марок, такое же количество коробок и 700 тысяч пробок. Кроме этого полицейские обнаружили линию по розливу алкоголя в стеклянную тару, станки для производства винтовых пробок и транспортные средства, используемые для перевозки алкоголя.
Образцы продукции направлены для проведения исследований в Экспертно-криминалистический центр МВД по Республике Адыгея.
Задержаны трое подозреваемых в организации подпольного бизнеса — жители Краснодарского края, республик Адыгея и Северная Осетия — Алания.
В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 6 статьи 171 прим 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, полицейские устанавливают каналы поступления и реализации фальсифицированной алкогольной продукции, а также другие обстоятельства совершения противоправного деяния.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея
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