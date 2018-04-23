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В Ялте старшего сержанта отправили в колонию за избиение семьи на дороге
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В Ялте старшего сержанта отправили в колонию за избиение семьи на дороге 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Старшего сержанта и его знакомого осудили за избиение трёх граждан в Ялте. Об этом сообщает пресс-служба военного следственного управления Следкома по Черноморскому флоту, пишет РИА Крым.
Прошлым летом старший сержант с другом избили семью за просьбу отойти с дороги для проезда на автомобиле к месту парковки.
В ведомстве сообщили, что военнослужащему с товарищем не понравилось, что мужчина попросил их отойти с дороги для проезда на своём автомобиле к месту парковки, и в присутствии его несовершеннолетних детей применили насилие к нему, а также к пришедшим на помощь его 67-летней матери и брату. Подсудимые били их руками, ногами, деревянной палкой, поленом и доской по разным частям тела.
Старшего сержанта признали виновным в хулиганстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, и нанесении побоев. Ему назначили наказание в виде 1 года и 1 месяца колонии общего режима, а его приятеля, ранее судимого за разбой, признали виновным в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, совершённом из хулиганских побуждений, и приговорили к полутора годам колонии.
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