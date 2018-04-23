Пропавшую 52-летнюю рязанку убили и закопали

Установлено, что 3 апреля в полицию обратились родственники женщины с заявлением о ее розыске. Вскоре выяснилось, что к ее исчезновению причастен 30-летний местный житель.

По данным следствия, поздно вечером 2 апреля мужчина, находясь на улице поселка Спиртзаводской, во время ссоры нанес женщине металлическим предметом несколько ударов по голове. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Желая скрыть следы преступления, подозреваемый спрятал тело погибшей, закопав его в землю в одном из заброшенных домов поселка.

В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.