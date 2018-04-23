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Виновника крупного теракта в Париже приговорили к 20 годам тюрьмы
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Виновника крупного теракта в Париже приговорили к 20 годам тюрьмы 

News.ru 1 час назад
Суд Бельгии признал Салаха Абдеслама виновным в организации терактов в Париже в 2015 году, а также в участии в перестрелке с полицией при попытке задержания в Брюсселе, сообщает Reuters.
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