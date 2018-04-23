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В Екатеринбурге осудили мужчин, которые пытались вывезти в Китай 55 кг янтаря
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В Екатеринбурге осудили мужчин, которые пытались вывезти в Китай 55 кг янтаря 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Октябрьский районный суд вынес приговор по делу о контрабанде янтаря. Четверых мужчин, которые пытались вывезти в Китай 55 килограммов янтаря, задержали в августе 2017 года в аэропорту Кольцово.
Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, мужчины прошли с багажом через «зеленый сектор», то есть сделали вид, что у них нет ничего запрещенного к вывозу. Но оперативники обнаружили в чемодане природный янтарь различных фракций и изделия из него. Общая стоимость ценного багажа — 9 миллионов рублей.
— В отношении иностранных граждан и одного гражданина РФ Уральской оперативной таможней возбуждено два уголовных дела по статье 226.1 УК РФ, — сообщили в ведомстве. — Расследование проводили сотрудники Уральского следственного управления на транспорте СК России по УрФО.
Суд признал всех виновными в совершении преступления. Россиянина приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно. Китайцы были освобождены от наказания в связи с зачетом срока содержания под стражей. Кроме того, суд постановил депортировать иностранцев и запретить им въезд на территорию России.
Изначально стоимость янтаря оценивалась в 6 миллионов рублей.
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