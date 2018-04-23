Избили женщину-ветерана: четырех жителей Башкирии отправят под суд

В Уфимском районе на скамье подсудимых окажутся четыре местных жителя. Молодые люди озверели и напали на пенсионерку, украв у пожилой женщины самое ценное — военные награды.

Происшествие случилось январской ночью. Четверо обвиняемых выпивали в селе Октябрьское. Один из них, не найдя денег на продолжение банкета, предложил ограбить знакомую — 93-летнюю женщину, ветерана Великой Отечественной войны. Один из подозреваемых помогал даме по хозяйству.

Злоумышленники с помощью лома открыли окно в дом ветерана, проникли внутрь и разбудили женщину, она начала кричать. Чтобы ее не услышали, мужчины связали старушку, избили ее и бросились обыскивать дом — в шкафах нашли деньги, в холодильнике — продукты. Среди вещей нашли несколько ценных медалей: «За отвагу», Орден Отечественной войны II степени, медаль Жукова, медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне» и другие.

— Женщина сама освободилась от веревок, когда грабители скрылись. Она позвонила знакомым, вызвала полицию. Стражи порядка очень быстро задержали подозреваемых. Сейчас все четверо находятся под стражей, их дело передано в Уфимский районный суд, — сообщили в республиканской прокуратуре.