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Московская компания по вывозу отходов строительства не уплатила налоги на 370 млн рублей
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Московская компания по вывозу отходов строительства не уплатила налоги на 370 млн рублей 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Руководство московской компании ООО «Фирма Тристан», занимающейся вывозом отходов строительства, сноса зданий и грунта, подозревается в неуплате налогов на более чем 370 млн рублей. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
"По версии следствия, лица, осуществляющие руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Фирма Тристан», в период с 2012 года по 2014 год, заключали фиктивные договоры с фирмами-однодневками. После внесли заведомо ложные сведения в бухгалтерскую налоговую отчетность организации, в результате чего в бюджет РФ не уплачен НДС и налог на прибыль на общую сумму свыше 370 млн рублей", — сообщила Иванова.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере"). Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и проводят необходимые следственные действия для возмещения причиненного бюджету РФ вреда.
По данным Росприроднадзора, согласно выданным разрешениям до 2015 года, до 70% отходов строительства, сноса и грунтов перемещает ООО «Фирма Тристан».
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