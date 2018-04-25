Жителю Красноярска дали 9 лет за контрабанду наркотиков

Ближайшие девять лет проведет в колонии строгого режима красноярец, покупавший наркотики и психотропные вещества из Европы через интернет. Об этом сообщили в пресс‐службе Сибирского таможенного управления.

Наркотики из Польши и психотропы из Германии

39-летний

мужчина приобретал за криптовалюту — биткоины, — через личную банковскую карту. Контрабандиста задержали в сентябре прошлого года при получении на почте очередного конверта: на этот раз ему прислали ЛСД и ЛСД-25 (в крупном размере). Позже у задержанного изъяли конверт с амфетамином, а при обыске квартиры нашли МДМ и ЛСД.

В отношении жителя Красноярска были возбуждены уголовные дела за контрабанду наркотических средств и психотропных веществ, а также за хранение наркотиков.

Красноярцу, организовавшему наркопритон в собственной квартире, грозит четыре года тюрьмы. Дело уже передано на рассмотрение в суд.