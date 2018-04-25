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Красноярец покупал наркотики из-за границы за биткоины
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Красноярец покупал наркотики из-за границы за биткоины 

АиФ Красноярск 24 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
Наркотические и психотропные вещества житель Красноярска получал из Польши и Германии, сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.
Незаконной торговлей 39-летний красноярец занимался с января по август 2017 года. Предприимчивый молодой человек покупал наркотики и психотропные вещества через интернет, а оплачивал заказы криптовалютой «биткоин» с помощью своей банковской карты.
Предпринимателя задержали в сентябре 2017 года при получении конверта с белым порошком. В почтовом отправлении находилось вещество ЛСД массой 0,014 грамм, что считается крупным размером. В другом конверте нашли 2,7 грамма амфетамина.
Уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ» закончилась судом. Нарушителю закона назначено наказание — 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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