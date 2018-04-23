В Ясеневе задержали предполагаемого убийцу кота

В районе Ясенево задержали молодого человека, подозреваемого в жестоком обращении с животными.

В дежурную часть ОМВД района Ясенево обратилась москвичка, проживающая в Соловьином проезде. Женщина рассказала, что, придя с работы, не обнаружила своего кота. Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался сын заявительницы, 21-летний молодой человек. Выяснилось, что он прогонял кота из своей комнаты, а кот не хотел уходить. Тогда парень нанес ему несколько ударов, от которых кот погиб.