В Ясеневе задержали предполагаемого убийцу кота 

В районе Ясенево задержали молодого человека, подозреваемого в жестоком обращении с животными.
В дежурную часть ОМВД района Ясенево обратилась москвичка, проживающая в Соловьином проезде. Женщина рассказала, что, придя с работы, не обнаружила своего кота. Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался сын заявительницы, 21-летний молодой человек. Выяснилось, что он прогонял кота из своей комнаты, а кот не хотел уходить. Тогда парень нанес ему несколько ударов, от которых кот погиб.
Следственным отделением ОМВД России по району Ясенево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».