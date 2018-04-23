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Уголовное дело возбуждено против жителя Москвы, забившего трубой своего кота
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Уголовное дело возбуждено против жителя Москвы, забившего трубой своего кота 

ТАСС 56 минут назад
Фото: Ясенево
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту жестокого убийства кота в отношении 21-летнего молодого человека, сообщает в понедельник прокуратура Москвы.
"Проверкой установлено, что 12 апреля, находясь в своей квартире в Соловьином проезде, молодой человек нанес своему коту по кличке Барсик множественные удары металлической трубой, от которых животное погибло", — сообщили в ведомстве.
По требованию Черемушкинской межрайонной прокуратуры следственным отделом ОМВД России по району Ясенево возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов").
Мужчина отпущен под подписку о невыезде. Ход и расследование уголовного дела поставлены прокуратурой на контроль.
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