Уголовное дело возбуждено против жителя Москвы, забившего трубой своего кота

МОСКВА , 23 апреля. / ТАСС /. Полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту жестокого убийства кота в отношении 21-летнего молодого человека, сообщает в понедельник прокуратура Москвы.

"Проверкой установлено, что 12 апреля, находясь в своей квартире в Соловьином проезде, молодой человек нанес своему коту по кличке Барсик множественные удары металлической трубой, от которых животное погибло", — сообщили в ведомстве.

По требованию Черемушкинской межрайонной прокуратуры следственным отделом ОМВД России по району Ясенево возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов").

Мужчина отпущен под подписку о невыезде. Ход и расследование уголовного дела поставлены прокуратурой на контроль.