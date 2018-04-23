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«Парижского террориста» Абдеслама приговорили к 20 годам заключения
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«Парижского террориста» Абдеслама приговорили к 20 годам заключения
РИА Новости
1 час назад
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. «ПАРИЖСКИЙ ТЕРРОРИСТ» АБДЕСЛАМ ПРИГОВОРЕН К 20 ГОДАМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ДЕЛУ О ВООРУЖЕННОМ НАПАДЕНИИ НА ПОЛИЦЕЙСКИХ В
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