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В Петербурге задержали подозреваемых в незаконном получении субсидии в четыре миллиона рублей
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В Петербурге задержали подозреваемых в незаконном получении субсидии в четыре миллиона рублей 

RT на русском 14 часов назад
Фото: Газета Кемерова
Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как сообщает Пятый канал, руководители одной из коммерческих организаций подозреваются в получении от государства субсидии на создание рабочих мест для инвалидов, но не выполнили обязательства и деньги не вернули.
В рамках уголовного дела по статье «Мошенничество» сотрудники полиции и Росгвардии провели 10 обысков. Информация уточняется.
Ранее URA.RU сообщало, что на Урале вынесли приговор по делу о мошенничестве с жильём для сирот.
RT на русском: последние новости
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Комментарии  Ещё 9 источников 
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