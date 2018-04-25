В Петербурге сотрудники МВД России задержали подозреваемых в мошенничестве с целью хищения бюджетных денежных средств

Полицейские установили, что не позднее июня 2015 года руководители коммерческой организации путем обмана получили от государства субсидию на создание рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, однако свои обязательства не выполнили и деньги не вернули. Общий ущерб от противоправных действий составил около 4 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые в противоправной деятельности задержаны и доставлены в полицию для проведения следственных действий», — добавила Ирина Волк.

В настоящее время полицейскими устанавливаются соучастники, а также дополнительные эпизоды мошенничества.