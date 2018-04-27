Двух мужчин задержали по подозрению в краже Lexus за 2,5 млн руб в Москве

Полиция задержала двух подозреваемых в краже японской иномарки стоимостью 2,5 миллиона рублей в Москве , в отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице. «Сотрудники управления уголовного розыска при силовой поддержке СОБР Росгвардии по Москве задержали двоих подозреваемых в краже иномарки стоимостью 2,5 миллионов рублей», — сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь. Как установили оперативники, фигуранты при помощи оборудования похитили автомобиль марки Lexus, припаркованный на улице Грина. После этого злоумышленники установили поддельные регистрационные знаки и с использованием машины сопровождения проследовали в Московскую область , где оставили похищенный автомобиль на временное хранение в гараже. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. Ими оказались жители столицы в возрасте 32 и 47 лет. Похищенный автомобиль изъят. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемых заключили под стражу.