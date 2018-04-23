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Членов банды, выдававших себя за сотрудников миграционного центра, задержали в Москве
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Членов банды, выдававших себя за сотрудников миграционного центра, задержали в Москве 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Сотрудники столичной полиции задержали людей, которые, представляясь сотрудниками миграционного центра, сбывали поддельные разрешения на работу на территории России для иностранцев, сообщается на сайте МВД России.
«Оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по городу Москве при силовой поддержке Росгвардии задержали участников организованной группы, подозреваемых в мошенничестве», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Установлено, что участники группы, представляясь сотрудниками миграционного центра, сбывали юридическим и физическим лицам поддельные документы, позволяющие иностранным гражданам находиться и работать на территории Российской Федерации. В целях конспирации своих противоправных действий фигуранты создали сайт, откуда и получали заявки на оформление документов.
«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий на территории города Москвы и Московской области по нескольким адресам полицейскими задержаны семь подозреваемых. Ими оказались выходцы из ближнего зарубежья и жители московского региона в возрасте от 23 до 44 лет», — отметила Волк.
При проведении обысков сотрудники полиции изъяли у задержанных поддельные штампы, миграционные бланки, компьютерную технику, тетради с рукописными бухгалтерскими записями.
Как говорится в сообщении, в настоящее время троим фигурантам суд назначил наказание в виде заключения под стражу, в отношении остальных — решается вопрос об избрании меры пресечения.
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