Кубанец промышлял продажей телефонов, сидя в тюрьме

Краснодар . 23 апреля — Новая Кубань. Обманутый гражданин заявил в полицию. Он рассказал, что нашел в сети Интернет объявление о продаже дорогостоящего мобильного телефона. Цена была крайне привлекательной, намного ниже рыночной.

Житель Лабинского района позвонил продавцу по указанному в объявлении номеру, они обо всем договорились.

Кубанец перевел предоплату в размере 17 тысяч рублей. После этого, как бы он не пытался связаться с продавцом, сделать этого не удавалось. Естественно, мобильный телефон, который мужчина хотел купить, ему так и не пришел.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что «продавцом» оказался 31-летний местный житель, который отбывал наказание в местах лишения свободы за совершённое ранее преступление.