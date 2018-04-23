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Кубанец промышлял продажей телефонов, сидя в тюрьме
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Кубанец промышлял продажей телефонов, сидя в тюрьме 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 23 апреля — Новая Кубань. Обманутый гражданин заявил в полицию. Он рассказал, что нашел в сети Интернет объявление о продаже дорогостоящего мобильного телефона. Цена была крайне привлекательной, намного ниже рыночной.
Житель Лабинского района позвонил продавцу по указанному в объявлении номеру, они обо всем договорились.
Кубанец перевел предоплату в размере 17 тысяч рублей. После этого, как бы он не пытался связаться с продавцом, сделать этого не удавалось. Естественно, мобильный телефон, который мужчина хотел купить, ему так и не пришел.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что «продавцом» оказался 31-летний местный житель, который отбывал наказание в местах лишения свободы за совершённое ранее преступление.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю добавили, что в отношении мужчины возбуждено ещё одно уголовное дело по факту мошенничества.
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