Приговор ударившему полицейского на акции в Москве активисту вступил в силу

МОСКВА , 23 апреля. / ТАСС /. Мосгорсуд признал законным приговор в отношении участника прошедшей в Москве 26 марта 2017 года несанкционированной акции Дмитрия Борисова , осужденного на 1 год колонии. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд оставил без изменения приговор в отношении Борисова, решение Тверского суда Москвы вступило в законную силу", — отметил представитель суда.

Тверской районный суд 22 февраля признал Борисова виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") и назначил ему 1 год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима . В срок наказания было зачтено время, проведенное им под стражей.

Как установил суд, 26 марта в ходе несанкционированного митинга в Москве, пытаясь помешать задержанию одного из митингующих, активист нанес два удара ногой по голове сотруднику полиции, находившемуся при исполнении должностных обязанностей. Вину он не признал.