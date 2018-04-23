Приговор ударившему полицейского на акции в Москве активисту вступил в силу 

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным приговор в отношении участника прошедшей в Москве 26 марта 2017 года несанкционированной акции Дмитрия Борисова, осужденного на 1 год колонии. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе суда.
"Мосгорсуд оставил без изменения приговор в отношении Борисова, решение Тверского суда Москвы вступило в законную силу", — отметил представитель суда.
Тверской районный суд 22 февраля признал Борисова виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") и назначил ему 1 год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В срок наказания было зачтено время, проведенное им под стражей.
Как установил суд, 26 марта в ходе несанкционированного митинга в Москве, пытаясь помешать задержанию одного из митингующих, активист нанес два удара ногой по голове сотруднику полиции, находившемуся при исполнении должностных обязанностей. Вину он не признал.
Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел расследует уголовное дело по фактам противоправных действий участников несанкционированного массового мероприятия, прошедшего 26 марта 2017 года на Пушкинской площади и близлежащей территории, по трем статьям УК РФ: 213 ("Хулиганство"), 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти"). В рамках уголовного дела были арестованы семь человек, им уже вынесены приговоры.