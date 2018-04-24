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Фигурант дела о нападении на полицейского на акции в Москве не признал вину
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Фигурант дела о нападении на полицейского на акции в Москве не признал вину 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Один из задержанных в Москве в ходе несанкционированной акции 5 ноября 2017 года Вячеслав Шатровский не признал вину в нападении на полицейского. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Константин Маркин.
"В ходе рассмотрения по существу уголовного дела в отношении Шатровского в Тверском суде Москвы мой подзащитный не признал вменяемые ему действия", — сказал он.
48-летний Шатровский обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти: по данным следствия, на акции Шатровский ударил полицейского, после чего схватил его за шею и начал душить. Срок нахождения под стражей установлен до 22 сентября.
Адвокат рассказал, что потерпевший после нападения Шатровского, по данным медиков, получил сотрясение мозга. Сам Шатровский, по словам Маркина, также пострадал от действий полицейского, у него были диагностированы открытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.
В СК ранее сообщили ТАСС, что в связи с несанкционированной акцией 5 ноября в Москве, нападением в ходе нее на сотрудника полиции, а также предшествовавшими этому противоправными действиями в социальных сетях расследуется ряд уголовных дел статьям о призывах к массовым беспорядкам, к осуществлению террористической деятельности и применении насилия в отношении представителя власти. По данным полиции, 5 ноября прошлого года за участие в несанкционированной акции в центре столицы было задержано более 300 человек.
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