Бывший вице-спикер госсовета Коми обжаловал арест

Ранее сообщалось, что бывший заместитель руководителя исполкома "Единой России" Леонов был задержан 18 апреля сотрудниками УФСБ по Коми в московском аэропорту «Шереметьево» . Его членство в партии было приостановлено. По данным ЕР, уголовное дело в отношении Леонова возбуждено в связи с деятельностью на его родине — в Коми , где он возглавлял Сосногорский район, являлся вице-спикером Госсовета и лидером регионального отделения партии власти.

Как сообщил РИА Новости адвокат Николай Ведищев, следственная служба управления ФСБ по Коми предъявила Леонову обвинение в преступлениях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 285 УК РФ «злоупотребление должностными полномочиями». По словам адвоката, речь идет о «двух эпизодах восьмилетней давности». Сыктывкарский городской суд санкционировал арест Леонова до 16 июня.

"Жалоба уже подана", — сказал адвокат, добавив, что не очень рассчитывает на её удовлетворение.

По данным газеты «Коммерсант», следствие полагает, что Леонов во время работы главой администрации Сосногорского района провел фиктивные конкурсы на отчуждение муниципальных нежилых помещений стоимостью 7,3 миллиона рублей, а также совершил отчуждение 100% акций компании «Спецавтодор» стоимостью 23,5 миллиона рублей и потом продал их своему подконтрольному лицу по заведомо заниженной стоимости. По версии следствия, местному бюджету был нанесен ущерб в 15,4 миллиона рублей, отмечало издание.