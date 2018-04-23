В Москве возбудили уголовное дело о неуплате налогов на сумму более 370 млн руб

»Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере)», — сказала Иванова.

По версии следствия, лица, осуществляющие руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Фирма „Тристан“, в период с 2012 по 2014 год, заключали фиктивные договоры с фирмами-»однодневками». После этого они внесли заведомо ложные сведения в бухгалтерскую налоговую отчетность организации, в результате чего в бюджет РФ не уплачен налог на добавленную стоимость (НДС) и налог на прибыль на общую сумму свыше 370 миллионов рублей, пояснила собеседница агентства.

По словам Ивановой, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и возмещение причиненного бюджетной системе Российской Федерации вреда. Расследование продолжается.