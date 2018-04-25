Gelandewagen за 10 млн руб угнали у гендиректора фирмы на северо‑западе Москвы

Автомобиль Mercedes-Benz G 63 (Gelandewagen) стоимостью 10 миллионов рублей похитили у 43-летнего генерального директора одной из столичных фирм, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве

Владелец автомобиля — генеральный директор организации — обратился в полицию с заявлением о краже утром 24 апреля. Автомобиль был припаркован на бульваре Яна Райниса.

«В период с 22:00 23 апреля до 07:00 24 апреля неизвестный совершил кражу автомашины Mercedes-Benz G 63 и скрылся. Материальный ущерб составил 10 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.

По данному факту возбудили уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, добавил он.