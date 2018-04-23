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Суд в Екатеринбурге приговорил россиянина к 3,5 года колонии за контрабанду янтаря
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Суд в Екатеринбурге приговорил россиянина к 3,5 года колонии за контрабанду янтаря 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил россиянина к 3,5 года колонии условно за контрабанду янтаря на 9 млн рублей. Еще трое иностранцев, участвующих в контрабанде, освобождены от наказания в связи с зачетом срока содержания под стражей и будут депортированы из страны, сообщили в понедельник в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Ранее сообщалось, что в августе 2017 года сотрудники уральской оперативной таможни пресекли контрабанду янтаря весом более 50 кг. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов», санкция которой предусматривает лишение свободы до 7 лет.
"Суд признал мужчин виновными в совершении преступления. Гражданин России приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно. Иностранные граждане освобождены от наказания в связи с зачетом срока содержания под стражей. Кроме того, суд постановил депортировать иностранцев, въезд на территорию России им запрещен", — сказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что янтарь включен в перечень стратегически важных товаров и ресурсов и запрещен к вывозу с территории РФ.
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