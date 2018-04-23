Замглавы УЭБиПК брал 3 млн руб. за информацию об оперативных проверках

Архангельской области возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей регионального Управления экономической безопасности, который попался на продаже материалов оперативной проверки местным предпринимателям. Заместителю начальника УЭБиПК УМВД России по Архангельской области — начальнику отдела № 4 (налоговые преступления) полковнику Николаю Гринькову инкриминируется ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере с вымогательством взятки), а двум его соучастнкам, бывшим сотрудника полиции, — ч. 4 ст. 291 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

По версии следствия, с января 2018 года подчиненные Гринькова проводили проверку нескольких лесопромышленных предприятий и ввели временное ограничение на коммерческие сделки между ними. Полковник связался с руководством одной из архангельских фирм, которой из-за наложенных санкций грозили существенные убытки и банкротство. Под угрозой сохранить ограничения замначальника заставил предпринимателей выкупить у него за 3 млн оперативную информацию о ходе проверки. Взятку он получил через двух бывших коллег из «антикоррупционного» управления, трудоустроенных в коммерческой структуре.