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Замглавы УЭБиПК брал 3 млн руб. за информацию об оперативных проверках
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Замглавы УЭБиПК брал 3 млн руб. за информацию об оперативных проверках 

Legal.Report 2 часа назад
В Архангельской области возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей регионального Управления экономической безопасности, который попался на продаже материалов оперативной проверки местным предпринимателям. Заместителю начальника УЭБиПК УМВД России по Архангельской области — начальнику отдела № 4 (налоговые преступления) полковнику Николаю Гринькову инкриминируется ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере с вымогательством взятки), а двум его соучастнкам, бывшим сотрудника полиции, — ч. 4 ст. 291 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).
По версии следствия, с января 2018 года подчиненные Гринькова проводили проверку нескольких лесопромышленных предприятий и ввели временное ограничение на коммерческие сделки между ними. Полковник связался с руководством одной из архангельских фирм, которой из-за наложенных санкций грозили существенные убытки и банкротство. Под угрозой сохранить ограничения замначальника заставил предпринимателей выкупить у него за 3 млн оперативную информацию о ходе проверки. Взятку он получил через двух бывших коллег из «антикоррупционного» управления, трудоустроенных в коммерческой структуре.
По решению суда Гриньков был отправлен в следственный изолятор. Региональное УМВД сообщило, что полковник отстранен от службы и в отношении него проводится служебная проверка.
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